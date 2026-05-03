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CSGO
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FIFA World Cup
02:00 - 16.07
Anh
vs
Argentina
2 - 3
0 - 1
2 - 2
2 - 3
0 - 1
2 - 2
ROY
+2
NICK
BRADY
-
-
-
-
-
-
UEFA Champions League
02:00 - 16.07
FK Sutjeska Niksic
vs
FC Kairat
2 - 1
2 - 1
SILVA
-
-
-
-
-
-
UEFA Champions League
02:00 - 16.07
Egnatia
vs
CS Petrocub
1 - 1
1 - 1
RAVEN
-
-
-
-
-
-
Copa Rio
02:00 - 16.07
CEAC Araruama
vs
Boavista S.C.
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
VĐQG Nữ Iceland
02:15 - 16.07
Nữ Breidablik
vs
Nữ Vikingur Reykjavik
2 - 4
4 - 1
7 - 3
2 - 4
4 - 1
7 - 3
-
-
-
-
-
-
Hạng 2 Ecuador
02:30 - 16.07
Cuniburo FC
vs
CD El Nacional
1 - 2
0 - 1
2 - 1
1 - 2
0 - 1
2 - 1
-
-
-
-
-
-
Colombian Regional League
03:10 - 16.07
Belen Arco Zaragoza
vs
IND Medellin
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
Paraguayan Cup
04:00 - 16.07
14 de Mayo Capiibary
vs
Deportivo Carapegua
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
VĐQG Ecuador
05:00 - 16.07
Universidad Católica
vs
LDU Quito
1 - 1
2 - 0
2 - 3
1 - 1
2 - 0
2 - 3
TAGE
-
-
-
-
-
-
VĐQG Ecuador
05:00 - 16.07
Leones del Norte
vs
Deportivo Cuenca
1 - 1
1 - 1
HIRO
-
-
-
-
-
-
VĐQG Bolivia
05:00 - 16.07
Real Potosi
vs
S. Antonio Bulo
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
SILVA
-
-
-
-
-
-
Copa Rio
05:30 - 16.07
Resende-RJ
vs
Sampaio Correa RJ
4 - 1
0 - 1
4 - 1
0 - 1
-
-
-
-
-
-
USL League One
05:30 - 16.07
Knoxville troops
vs
Fort Wayne FC
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT
0 - 0
0 - 0
0 - 0
-
-
-
-
-
-
USL Championship
06:00 - 16.07
Miami FC
vs
Indy Eleven
3 - 2
0 - 0
1 - 3
3 - 2
0 - 0
1 - 3
HELLO
-
-
-
-
-
-
USL Championship
06:00 - 16.07
Lexington
vs
New Mexico United
2 - 1
2 - 1
2 - 1
2 - 1
BEE
-
-
-
-
-
-
MLS Next Pro
06:00 - 16.07
New England II
vs
Columbus Crew B
2 - 1
2 - 2
1 - 2
2 - 1
2 - 2
1 - 2
-
-
-
-
-
-
USL League One
06:00 - 16.07
Chattanooga Wolves
vs
AV Alta
2 - 2
0 - 0
3 - 2
2 - 2
0 - 0
3 - 2
-
-
-
-
-
-
Nữ USA
06:00 - 16.07
Nữ Orlando Pride
vs
Nữ Boston Legacy
2 - 1
2 - 1
-
-
-
-
-
-
USL Championship
06:30 - 16.07
Sporting Jax
vs
Pittsburgh R
3 - 2
3 - 2
TONI
-
-
-
-
-
-
VĐQG Bolivia
07:00 - 16.07
The Strongest
vs
Oriente Petrolero
3 - 0
2 - 3
1 - 2
3 - 0
2 - 3
1 - 2
-
-
-
-
-
-
Xem thêm lịch trực tiếp
NBA Summer League
02:30 - 16.07
Minnesota Timberwolves
vs
Indiana Pacers
-
-
-
-
-
-
NBA Summer League
03:00 - 16.07
Philadelphia 76ers
vs
Orlando Magic
-
-
-
-
-
-
NBA Summer League
04:30 - 16.07
Cleveland Cavaliers
vs
New Orleans Pelicans
-
-
-
-
-
-
NBA Summer League
05:00 - 16.07
Detroit Pistons
vs
Phoenix Suns
STEP
-
-
-
-
-
-
NBA Summer League
06:30 - 16.07
Charlotte Hornets
vs
Milwaukee Bucks
ALAN
-
-
-
-
-
-
NBA Summer League
07:00 - 16.07
Sacramento Kings
vs
Boston Celtics
TOMMY
-
-
-
-
-
-
Women National Basketball Association
07:00 - 16.07
Nữ Indiana Fever
vs
Nữ Golden State
-
-
-
-
-
-
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 16.07
Gigantes Carolina
vs
Baamon cattle Herder
-
-
-
-
-
-
Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 16.07
Aguada Santeros
vs
Capitanes de Arecibo
-
-
-
-
-
-
Chile Liga Nacional Basketball
08:00 - 16.07
Colegio Los Leones
vs
Colo Colo
-
-
-
-
-
-
NBA Summer League
08:30 - 16.07
San Antonio Spurs
vs
Utah Jazz
STEP
-
-
-
-
-
-
NBA Summer League
09:30 - 16.07
Los Angeles Clippers
vs
Washington Wizards
TOMMY
-
-
-
-
-
-
China Women National Championship Basketball
13:00 - 16.07
Nữ ShangHai BaoShan
vs
Nữ Beijing Ducks
-
-
-
-
-
-
New Zealand National Basketball League
14:00 - 16.07
Otago Nuggets
vs
Bay Hawks
ALAN
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
15:00 - 16.07
Batangas Rum Masters
vs
Basilan Viva Portmasters
TOMMY
-
-
-
-
-
-
China Women National Championship Basketball
15:00 - 16.07
Nữ Xiamen Egrets
vs
Nữ SiChuan JinQiang
-
-
-
-
-
-
Philippines MPBL
17:00 - 16.07
Cebu Classic
vs
Binan Tatak Gel
STEP
-
-
-
-
-
-
China Women National Championship Basketball
18:30 - 16.07
Nữ Fujian Zhongteng
vs
Nữ Beijing University
-
-
-
-
-
-
Vietnam VBA
19:30 - 16.07
Cần Thơ Catfish
vs
Đà Nẵng Dragons
TOMMY
-
-
-
-
-
-
BNXT
01:00 - 17.07
LWD Basketball
vs
GasTerra Flames Groningen
-
-
-
-
-
-
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ATP Umag, Croatia Men Singles
02:00 - 16.07
Dino Prizmic
vs
Alex Molcan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dino Prizmic
-
-
-
-
-
Alex Molcan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ATP Bastad, Sweden Men Singles
16:00 - 16.07
Nikoloz Basilashvili
vs
Thiago Agustin Tirante
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nikoloz Basilashvili
-
-
-
-
-
Thiago Agustin Tirante
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
ATP Bastad, Sweden Men Singles
17:10 - 16.07
Andrey Rublev
vs
Andrea Pellegrino
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Andrey Rublev
-
-
-
-
-
Andrea Pellegrino
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
ATP Bastad, Sweden Men Singles
18:20 - 16.07
Alejandro Tabilo
vs
Lautaro Midon
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alejandro Tabilo
-
-
-
-
-
Lautaro Midon
-
-
-
-
-
VIC
-
-
-
-
-
-
ATP Gstaad, Switzerland Men Singles
19:00 - 16.07
Jerome Kym
vs
Stefanos Tsitsipas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jerome Kym
-
-
-
-
-
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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European Championships U18
01:00 - 16.07
Bulgaria U18
vs
Tây Ban Nha U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bulgaria U18
-
-
-
-
-
Tây Ban Nha U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
04:00 - 16.07
Pháp
vs
Brazil
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pháp
-
-
-
-
-
Brazil
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
08:00 - 16.07
USA
vs
Trung Quốc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA
-
-
-
-
-
Trung Quốc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
09:00 - 16.07
Nhật Bản U18
vs
Ấn Độ U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản U18
-
-
-
-
-
Ấn Độ U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
09:30 - 16.07
Indonesia U18
vs
Kyrgyzstan U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Indonesia U18
-
-
-
-
-
Kyrgyzstan U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
12:00 - 16.07
Iran U18
vs
Hàn Quốc U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran U18
-
-
-
-
-
Hàn Quốc U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
12:30 - 16.07
Ả Rập Xê Út U18
vs
Bahrain U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ả Rập Xê Út U18
-
-
-
-
-
Bahrain U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
13:30 - 16.07
Bỉ
vs
Italy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bỉ
-
-
-
-
-
Italy
-
-
-
-
-
TYSON
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
15:00 - 16.07
Trung Quốc U18
vs
Thái Lan U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trung Quốc U18
-
-
-
-
-
Thái Lan U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
15:30 - 16.07
Philippines U18
vs
Australia U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Philippines U18
-
-
-
-
-
Australia U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
17:20 - 16.07
Nhật Bản
vs
Canada
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản
-
-
-
-
-
Canada
-
-
-
-
-
TYSON
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
18:00 - 16.07
Pakistan U18
vs
Đài Loan U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pakistan U18
-
-
-
-
-
Đài Loan U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Asian Championship U18
18:30 - 16.07
Kazakhstan U18
vs
Hồng Kông U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kazakhstan U18
-
-
-
-
-
Hồng Kông U18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
21:30 - 16.07
Iran
vs
Đức
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran
-
-
-
-
-
Đức
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
01:00 - 17.07
Serbia
vs
Ukraine
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Serbia
-
-
-
-
-
Ukraine
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
04:00 - 17.07
Trung Quốc
vs
Pháp
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trung Quốc
-
-
-
-
-
Pháp
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
08:00 - 17.07
USA
vs
Brazil
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA
-
-
-
-
-
Brazil
-
-
-
-
-
TYSON
-
-
-
-
-
-
Nations League
11:00 - 17.07
Cuba
vs
Argentina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cuba
-
-
-
-
-
Argentina
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nations League
17:20 - 17.07
Nhật Bản
vs
Bỉ
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản
-
-
-
-
-
Bỉ
-
-
-
-
-
TYSON
-
-
-
-
-
-
Nations League
21:30 - 17.07
Thổ Nhĩ Kỳ
vs
Ukraine
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Ukraine
-
-
-
-
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TYSON
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lol
Equal eSports Cup 2026
02:50 - 16.07
SK Gaming Avarosa
vs
Blue Otter EMEA
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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Equal eSports Cup 2026
04:00 - 16.07
Solary Eclipse
vs
Barcząca Esports Babylon
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
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