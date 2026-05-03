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CSGO
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FIFA World Cup
02:00 - 16.07
Anh
vs
Argentina
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2 - 3
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0 - 1
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2 - 2
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2 - 3
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0 - 1
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2 - 2
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ROY
NICK BRADY

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-

-

-

-

-

UEFA Champions League
02:00 - 16.07
FK Sutjeska Niksic
vs
FC Kairat
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2 - 1
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2 - 1
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SILVA

-

-

-

-

-

-

UEFA Champions League
02:00 - 16.07
Egnatia
vs
CS Petrocub
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1 - 1
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1 - 1
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RAVEN

-

-

-

-

-

-

Copa Rio
02:00 - 16.07
CEAC Araruama
vs
Boavista S.C.
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

VĐQG Nữ Iceland
02:15 - 16.07
Nữ Breidablik
vs
Nữ Vikingur Reykjavik
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2 - 4
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4 - 1
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7 - 3
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2 - 4
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4 - 1
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7 - 3
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Hạng 2 Ecuador
02:30 - 16.07
Cuniburo FC
vs
CD El Nacional
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1 - 2
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0 - 1
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2 - 1
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1 - 2
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0 - 1
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2 - 1
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-

-

-

-

-

-

Colombian Regional League
03:10 - 16.07
Belen Arco Zaragoza
vs
IND Medellin
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Paraguayan Cup
04:00 - 16.07
14 de Mayo Capiibary
vs
Deportivo Carapegua
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

VĐQG Ecuador
05:00 - 16.07
Universidad Católica
vs
LDU Quito
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1 - 1
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2 - 0
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2 - 3
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1 - 1
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2 - 0
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2 - 3
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TAGE

-

-

-

-

-

-

VĐQG Ecuador
05:00 - 16.07
Leones del Norte
vs
Deportivo Cuenca
Flag
1 - 1
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1 - 1
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HIRO

-

-

-

-

-

-

VĐQG Bolivia
05:00 - 16.07
Real Potosi
vs
S. Antonio Bulo
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
SILVA

-

-

-

-

-

-

Copa Rio
05:30 - 16.07
Resende-RJ
vs
Sampaio Correa RJ
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4 - 1
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0 - 1
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4 - 1
Flag Flag
0 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

USL League One
05:30 - 16.07
Knoxville troops
vs
Fort Wayne FC
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

USL Championship
06:00 - 16.07
Miami FC
vs
Indy Eleven
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3 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 3
Flag
Flag
3 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
1 - 3
Flag
HELLO

-

-

-

-

-

-

USL Championship
06:00 - 16.07
Lexington
vs
New Mexico United
Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 1
Flag
BEE

-

-

-

-

-

-

MLS Next Pro
06:00 - 16.07
New England II
vs
Columbus Crew B
Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 2
Flag
Flag
2 - 1
Flag Flag
2 - 2
Flag Flag
1 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

USL League One
06:00 - 16.07
Chattanooga Wolves
vs
AV Alta
Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 2
Flag
Flag
2 - 2
Flag Flag
0 - 0
Flag Flag
3 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

Nữ USA
06:00 - 16.07
Nữ Orlando Pride
vs
Nữ Boston Legacy
Flag
2 - 1
Flag
Flag
2 - 1
Flag

-

-

-

-

-

-

USL Championship
06:30 - 16.07
Sporting Jax
vs
Pittsburgh R
Flag
3 - 2
Flag
Flag
3 - 2
Flag
TONI

-

-

-

-

-

-

VĐQG Bolivia
07:00 - 16.07
The Strongest
vs
Oriente Petrolero
Flag
3 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag Flag
1 - 2
Flag
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3 - 0
Flag Flag
2 - 3
Flag Flag
1 - 2
Flag

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
NBA Summer League
02:30 - 16.07
Minnesota Timberwolves
vs
Indiana Pacers

-

-

-

-

-

-

NBA Summer League
03:00 - 16.07
Philadelphia 76ers
vs
Orlando Magic

-

-

-

-

-

-

NBA Summer League
04:30 - 16.07
Cleveland Cavaliers
vs
New Orleans Pelicans

-

-

-

-

-

-

NBA Summer League
05:00 - 16.07
Detroit Pistons
vs
Phoenix Suns
STEP

-

-

-

-

-

-

NBA Summer League
06:30 - 16.07
Charlotte Hornets
vs
Milwaukee Bucks
ALAN

-

-

-

-

-

-

NBA Summer League
07:00 - 16.07
Sacramento Kings
vs
Boston Celtics
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Women National Basketball Association
07:00 - 16.07
Nữ Indiana Fever
vs
Nữ Golden State

-

-

-

-

-

-

Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 16.07
Gigantes Carolina
vs
Baamon cattle Herder

-

-

-

-

-

-

Baloncesto Superior Nacional
07:00 - 16.07
Aguada Santeros
vs
Capitanes de Arecibo

-

-

-

-

-

-

Chile Liga Nacional Basketball
08:00 - 16.07
Colegio Los Leones
vs
Colo Colo

-

-

-

-

-

-

NBA Summer League
08:30 - 16.07
San Antonio Spurs
vs
Utah Jazz
STEP

-

-

-

-

-

-

NBA Summer League
09:30 - 16.07
Los Angeles Clippers
vs
Washington Wizards
TOMMY

-

-

-

-

-

-

China Women National Championship Basketball
13:00 - 16.07
Nữ ShangHai BaoShan
vs
Nữ Beijing Ducks

-

-

-

-

-

-

New Zealand National Basketball League
14:00 - 16.07
Otago Nuggets
vs
Bay Hawks
ALAN

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
15:00 - 16.07
Batangas Rum Masters
vs
Basilan Viva Portmasters
TOMMY

-

-

-

-

-

-

China Women National Championship Basketball
15:00 - 16.07
Nữ Xiamen Egrets
vs
Nữ SiChuan JinQiang

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
17:00 - 16.07
Cebu Classic
vs
Binan Tatak Gel
STEP

-

-

-

-

-

-

China Women National Championship Basketball
18:30 - 16.07
Nữ Fujian Zhongteng
vs
Nữ Beijing University

-

-

-

-

-

-

Vietnam VBA
19:30 - 16.07
Cần Thơ Catfish
vs
Đà Nẵng Dragons
TOMMY

-

-

-

-

-

-

BNXT
01:00 - 17.07
LWD Basketball
vs
GasTerra Flames Groningen

-

-

-

-

-

-

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ATP Umag, Croatia Men Singles
02:00 - 16.07
Dino Prizmic
vs
Alex Molcan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Dino Prizmic
-
-
-
-
-
Alex Molcan
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Bastad, Sweden Men Singles
16:00 - 16.07
Nikoloz Basilashvili
vs
Thiago Agustin Tirante
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nikoloz Basilashvili
-
-
-
-
-
Thiago Agustin Tirante
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Bastad, Sweden Men Singles
17:10 - 16.07
Andrey Rublev
vs
Andrea Pellegrino
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Andrey Rublev
-
-
-
-
-
Andrea Pellegrino
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Bastad, Sweden Men Singles
18:20 - 16.07
Alejandro Tabilo
vs
Lautaro Midon
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alejandro Tabilo
-
-
-
-
-
Lautaro Midon
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Gstaad, Switzerland Men Singles
19:00 - 16.07
Jerome Kym
vs
Stefanos Tsitsipas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jerome Kym
-
-
-
-
-
Stefanos Tsitsipas
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

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Xem thêm lịch trực tiếp
European Championships U18
01:00 - 16.07
Bulgaria U18
vs
Tây Ban Nha U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bulgaria U18
-
-
-
-
-
Tây Ban Nha U18
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League
04:00 - 16.07
Pháp
vs
Brazil
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pháp
-
-
-
-
-
Brazil
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League
08:00 - 16.07
USA
vs
Trung Quốc
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA
-
-
-
-
-
Trung Quốc
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Championship U18
09:00 - 16.07
Nhật Bản U18
vs
Ấn Độ U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản U18
-
-
-
-
-
Ấn Độ U18
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Championship U18
09:30 - 16.07
Indonesia U18
vs
Kyrgyzstan U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Indonesia U18
-
-
-
-
-
Kyrgyzstan U18
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Championship U18
12:00 - 16.07
Iran U18
vs
Hàn Quốc U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran U18
-
-
-
-
-
Hàn Quốc U18
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Championship U18
12:30 - 16.07
Ả Rập Xê Út U18
vs
Bahrain U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ả Rập Xê Út U18
-
-
-
-
-
Bahrain U18
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League
13:30 - 16.07
Bỉ
vs
Italy
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bỉ
-
-
-
-
-
Italy
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Championship U18
15:00 - 16.07
Trung Quốc U18
vs
Thái Lan U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trung Quốc U18
-
-
-
-
-
Thái Lan U18
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Championship U18
15:30 - 16.07
Philippines U18
vs
Australia U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Philippines U18
-
-
-
-
-
Australia U18
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League
17:20 - 16.07
Nhật Bản
vs
Canada
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản
-
-
-
-
-
Canada
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Championship U18
18:00 - 16.07
Pakistan U18
vs
Đài Loan U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Pakistan U18
-
-
-
-
-
Đài Loan U18
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Asian Championship U18
18:30 - 16.07
Kazakhstan U18
vs
Hồng Kông U18
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Kazakhstan U18
-
-
-
-
-
Hồng Kông U18
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League
21:30 - 16.07
Iran
vs
Đức
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran
-
-
-
-
-
Đức
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League
01:00 - 17.07
Serbia
vs
Ukraine
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Serbia
-
-
-
-
-
Ukraine
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Nations League
04:00 - 17.07
Trung Quốc
vs
Pháp
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Trung Quốc
-
-
-
-
-
Pháp
-
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Nations League
08:00 - 17.07
USA
vs
Brazil
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
USA
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Brazil
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TYSON

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Nations League
11:00 - 17.07
Cuba
vs
Argentina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Cuba
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Argentina
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Nations League
17:20 - 17.07
Nhật Bản
vs
Bỉ
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nhật Bản
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Bỉ
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TYSON

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Nations League
21:30 - 17.07
Thổ Nhĩ Kỳ
vs
Ukraine
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thổ Nhĩ Kỳ
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Ukraine
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TYSON

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lol
Equal eSports Cup 2026
02:50 - 16.07
SK Gaming Avarosa
vs
Blue Otter EMEA
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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Equal eSports Cup 2026
04:00 - 16.07
Solary Eclipse
vs
Barcząca Esports Babylon
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

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